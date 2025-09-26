Новый большой кроссовер Mazda оценили дешевле Дастера. Фото

Новый кроссовер Mazda EZ-60 рассекречен официально как большой и практичный автомобиль, который оказался дешевле Рено Дастер. Электрокар уже успел вызвать настоящий ажиотаж на рынке.

Подробности об электрическом кроссовере Mazda EZ-60 рассказывает CarNewsChina. Новая Mazda EZ-60 2026 модельного года получила яркий дизайн и современное оснащение. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года.

Запас хода электрической модификации (258 л.с.) – 520 и 630 км в зависимости от батареи. У гибрида Mazda EZ-60 (238 л.с.) общий запас хода составляет 1000 км.

Цена Mazda EZ-60 – от 16 800 долларов в Китае. В Европе автомобиль появится с названием Mazda CX-6e, но станет дороже.

Ранее сообщалось, что спустя 48 часов после премьеры Mazda EZ-60 2026 модельного года на Автошоу в Шанхае на автомобиль поступило более 10 тысяч предварительных заказов от китайских покупателей.

