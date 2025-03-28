Новые тарифы Трампа на автомобили: какие недорогие машины в безопасности

В США для автопрома (и для покупателей) вот-вот настанут трудные времена – Дональд Трамп не оставил планов ввести тарифы в 25% на новые автомобили, произведенные за пределами США. Однако есть недорогие модели, которые защищены от этого лучше других.

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По информации СМИ, новые пошлины США на зарубежные машины приведут к росту цен на новые автомобили в диапазоне от 4000 до 12 000 долларов. Это существенная прибавка. Но, по сообщениям Carscoops, некоторые модели подорожают несущественно. OBOZ.UA выбрал из списка самые доступные авто.

Какие автомобили почти не затронут тарифы Трампа:

Tesla Model Y;

Ford Mustang GT;

Honda Passport;

Volkswagen ID.4;

Chevrolet Colorado;

GMC Canyon;

Honda Odyssey;

Honda Ridgeline;

Honda Pilot;

Lincoln Corsair.

В списке представлены недорогие автомобили, чей уровень локализации производства в Америке составляет минимум 73%. Интересно, что на остаток стоимости все же могут быть наложены пошлины.

В администрации Трампа пока ничего не говорили о новых сроках введения тарифов – ожидается, что они вступят в силу 2 апреля. До этого введение пошлин откладывали два раза.

OBOZ.UA рассказывал ранее про новый кроссовер VW.