Долгожданный недорогой кроссовер VW станет другим: каким он будет

Недорогой кроссовер VW T-Roc 2026 модельного года является долгожданной новинкой. Автомобиль 2 поколения готовят к премьере, он станет совсем другим. В целом уже известно, каким будет этот компактный кроссовер.

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На канале TALKWHEELS подготовили свой вариант внешности нового Volkswagen T-Roc 2026 модельного года. Дизайн выполнили с учетом инсайдерской информации и шпионских снимков, которые уже публиковали в сети.

Все панели кузова должны быть новыми. А силуэт станет еще более динамичным в сравнении с предшественником.

Машину теперь будут оснащать только гибридными силовыми установками с разной степенью электрификации. А дизельные моторы, скорее всего, исчезнут из линейки.

На модель Volkswagen T-Roc 2 поколения возлагаются большие надежды. Интересно, что модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос на этот вариант оказался низким.

Напомним, как ранее уже сообщал OBOZ.UA, на рынок вышел очень популярный кроссовер Dacia – это современная, недорогая и практичная модель.