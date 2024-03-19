Новую недорогую модель от Opel и Peugeot показали в неожиданном виде. Фото

Новая Lancia Ypsilon 2024 года от итальянской компании, которая управляется концерном Stellantis вместе с Opel и Peugeot, недавно была представлена официально с необычным дизайном. Теперь эту модель показали в неожиданном виде.

Художник-визуализатор Theottle превратил Ypsilon в стильный родстер (на базе Mazda MX-5) и вспомнил для новинки историческое имя Lancia Aurelia. Получилось просто замечательно.

Несмотря на то, что такой родстер не планируется в линейке новой Lancia Ypsilon, недавно стало известно, что модель сделают ощутимо мощнее и превратят в спортивный хэтчбек с подзабытым шильдиком HF.

Самая мощная и быстрая Lancia Ypsilon HF появится в 2025 году и займет позицию на вершине линейки этой компактной модели. А недавно стандартный автомобиль официально рассекретили во всех подробностях.

Техническую часть стандартный хэтчбек разделил с Opel Corsa, Peugeot 208, Citroen C3 и Jeep Avenger. В линейке появятся гибридные силовые установки на базе 1,2-литрового бензинового мотора. Но первым в продажу отправится полностью электрический вариант с запасом хода 403 км.

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