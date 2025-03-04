Новую дешевую модель Volkswagen покажут совсем скоро: что известно о машине

Дебют долгожданной бюджетной модели Volkswagen приближается, премьера состоится совсем скоро. Это доступный электрокар нового поколения. И об этой машине уже многое известно.

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VW готовит несколько электрических моделей. Производитель даже обещал начать разработку бюджетника с привлекательной ценой 20 000 евро. Как сообщает Motor1, премьера модели состоится очень скоро.

Производитель показал свой самый дешевый электрокар на новых изображениях до официального дебюта, который состоится 5 марта. Имя серийной машины пока держат в секрете, но могут назвать VW ID.1. А концепт-предвестник называется Volkswagen ID.EVERY1.

Машину позиционируют как доступный, качественный и прибыльный электрический автомобиль. Дизайн отчетливо намекает на отсылки к внешности Volkswagen Golf 1 поколения. Ожидаемая длина кузова – около 4 м.

Новинка придет на смену VW Up!. В основе будет использована платформа MEB Small (от Volkswagen ID.2) для самых маленьких электрокаров с передним приводом. Технических деталей пока не рассказывали. В серийное производство автомобиль должен отправиться к 2027 году.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый бюджетный кроссовер от VW.