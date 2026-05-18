Новую дешевую модель Mazda показали в самом крутом виде. Фото

Новая модель Mazda EZ-6 дебютировала как дешевый электромобиль с эффектным дизайном и более современный преемник седана Mazda 6. Теперь эту машину показали в самом крутом виде.

В Carscoops предложили свой вариант на роль топовой модификации в линейке электромобиля Mazda. И предположили, что отдача такой машины могла бы превысить 500 л.с. Разумеется, авторы предложили доработанный стайлинг с другими колесами, новыми бамперами и декором.

Но производитель не сообщал о намерениях создать подобный автомобиль. Стандартная Mazda EZ-6 предлагает 250 л.с. и 470-550 км запаса хода в зависимости от батарейного блока.

Цена Mazda EZ-6 – от 17 000 долларов, но такой пайс доступен китайским покупателям. В Европе модель появилась под названием Mazda 6e и с ценой от 44 000 евро. Чтобы оправдать высокий прайс, автомобиль предлагают в богатых комплектациях.

На европейском рынке новинку позиционируют как альтернативу Volkswagen Passat, VW e-Golf и Nissan Leaf.

