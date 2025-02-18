Нового соперника Duster от Kia показали на дороге до премьеры. Фото

Новый Kia Seltos 2026 года уже выехал на дороги. Бюджетный кроссовер, который будет соперничать с Dacia и Renault Duster, показали в сети до премьеры. Производитель старается держать новинку в секрете.

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Модель нового поколения показывает CarSpyMedia – автомобиль готов почти полностью. Kia постоянно работает над новинками для разных сегментов. В ближайшее время появится и кроссовер Kia Seltos 2 поколения, продажи которого начнутся в 2026 году.

Дизайн еще скрывают, но важные выводы уже можно сделать. Машина получила более геометрические грани, которые присущи новым моделям Kia. Это отличает новинку от предшественника.

Такой силуэт выбрали не только ради брутальной внешности, но и для обеспечения комфорта и максимальной практичности в салоне Kia Seltos. Судя по всему, кроссовер станет немного крупнее и просторнее, но сохранит доступность с ценой около 25 000 долларов.

Вдобавок ожидается богатое оснащение с современными опциями. В линейке предложат бензиновые двигатели и гибридный вариант.

OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой кроссовер VW для большой семьи.