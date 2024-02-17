Нового недорогого соперника Tesla показали на очень странных фото в сети

У Tesla скоро появится очередной недорогой соперник. Новый электрический кроссовер Rivian R2 – следующая модель американского стартапа. Автомобиль показали в сети на очень странных фото. Скоро состоится официальная премьера машины.

Детали сообщает Carscoops. Электрический кроссовер Rivian R2 готовят к премьере, которая состоится совсем скоро – 7 марта 2024 года. До тех пор в сети появились фото модели вообще без камуфляжа. Многие посчитали эти изображения странными.

Пользователям сети показалось, что эти фото на самом деле могут быть сгенерированными с помощью ИИ. В защиту такой теории приводят два момента. Во-первых, производитель не должен был оставлять еще не представленную модель без маскировки.

Во-вторых, современные смартфоны позволяют делать фото намного более высокого качества. Однако стоит отметить, что подобные утечки происходят повсеместно. Поэтому осталось дождаться премьеры, которая состоится уже скоро.

Новый Rivian R2 получится относительно компактным кроссовером. Модель должна сохранить знакомый дизайн других моделей компании, но станет более удобным и подходящим для молодых покупателей предложением.

Для производства автомобиля компания строит завод в американском штате Джорджия стоимостью 5 млрд. долларов. Серийное производство модели планируют наладить в 2026 году. Ожидается, что цена автомобиля будет колебаться около 40 000 долларов.

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