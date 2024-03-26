Нового недорогого соперника Tesla от Rivian показали в деталях. Фото

Электрический внедорожник Rivian R2 ранее показали в ходе официальной премьеры. Новая модель оказалась недорогим соперником Tesla Model Y. Теперь новинку показали в деталях в сети.

Внедорожник Rivian R2 2026 модельного года займет место базовой модели в линейке. Новые фото электрокара публикует Carscoops.

Электрический кроссовер из Америки сохранил знакомый дизайн других моделей компании. В дизайне в целом не произошло никаких сюрпризов – это фактически уменьшенный вариант электровнедорожника Rivian R1S. Однако новинка станет более удобным и подходящим для молодых покупателей предложением.

Электромобиль Rivian R2 – первенец автопроизводителя в относительно компактном сегменте. Новинка окажется даже быстрее Tesla – будет разгоняться до 100 км/ч быстрее трех секунд в топовом полноприводном исполнении с тремя моторами. Также появится двухмоторный вариант, а базовой станет модель с одним электродвигателем и задним приводом.

Запас хода Rivian R2 обещают не менее 480 км для всех модификаций. Вместе с этой моделью компания выйдет на европейский рынок. На данный момент электрокары Rivian продаются в США и Канаде.

Цена Rivian R2 – 45 000 долларов, что полностью соответствует стоимости главного соперника – Tesla Model Y. Вдобавок покупатели (во всяком случае, в США) получат право на налоговую скидку в размере 7500 долларов, что сделает новинку еще привлекательнее.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о новом бюджетном внедорожнике Toyota с интересным дизайном.