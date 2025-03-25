Каким будет долгожданный недорогой внедорожник Subaru. Фото

Долгожданный недорогой внедорожник Subaru Outback 2026 модельного года готовят к полноценной официальной премьере. Знаменитая модель изменится настолько сильно, что обязательно удивит покупателей.

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Drive продемонстрировал новый Subaru Outback. Известно, что автомобиль проходит дорожные испытания, но кузов серийной модели скрывают. Дизайн на этих рендерах выполнили с учетом шпионских фото. Результат должен быть близок к реальности.

Модель Subaru Outback превратится в довольно крупный и высокий внедорожник с простой геометричной формой и брутальным дизайном. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback получил самостоятельность формата и потерял привязку к легковой машине.

Технических деталей пока нет. Но ожидается привычная полноприводная трансмиссия и бензиновые двигатели. На вершине линейки появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от внешней сети. Базовая цена Subaru Outback 2026 должна сохраниться на уровне 30 000 долларов.

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