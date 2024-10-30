Новая недорогая модель Kia удивила своими возможностями

Недорогой внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года наконец-то полностью рассекретили в деталях. Оказалось, что корейский пикап сумел удивить своими возможностями, чтобы предложить подходящий вариант каждому покупателю.

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OBOZ.UA напоминает, что новая модель Kia будет выступать на рынке в качестве соперника пикапов Ford Ranger и Toyota Hilux. Дизайн Tasman привлекает внимание и отлично вписывается в геометричный стиль кузова.

Пикап порадовал разнообразием модификаций. На выбор предложат вариант с четырьмя дверьми в классическом формате или с длинной грузовой платформой и короткой двухдверной кабиной.

Более того, к заказу будет доступен и вариант шасси с утилитарной грузовой платформой. При этом такая модификация существует и с двухдверной кабиной, и с четырьмя дверьми на выбор. Ассортимент достаточно широкий.

Двигатели Kia Tasman 2025 представлены мощным бензиновым 2,5-литровым мотором на 281 л.с. и 2,2-литровым дизелем мощностью 210 сил. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно заблокировать принудительно. В базовом исполнении предложат заднеприводную модификацию.

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