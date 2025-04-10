Новая недорогая модель Kia стала ближе к покупателям. Фото

Новая недорогая модель Kia EV4 2026 модельного года скоро будет рассекречена в ходе официальной живой премьеры. Автомобиль таким образом стал ближе к покупателям – скоро никаких секретов не останется, а впереди будет выход на рынок.

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Детали стали известны Carscoops. Дебют состоится на Автошоу в Нью-Йорке через несколько дней. Купить Kia EV4 можно будет к концу 2025 года с ценой около 35 000 долларов. Это очень конкурентное предложение в сегменте. Производитель подготовил разные варианты Kia EV4 – в кузове седан и хэтчбек.

Ранее концепт EV4 показывали только как седан. За счет новой модели компания расширит линейку своих электрокаров. В ней пока доминируют кроссоверы, а новый Kia EV4 предложит покупателям разнообразие.

В движение новый электрокар Kia EV4 приводит 201-сильная установка. Покупатели смогут выбрать батарейные блоки емкостью 58 кВтч (430 км) и 81 кВтч (630 км).

Недавно стало известно о необычном оснащении Kia EV4. Все модификации модели получат имитацию механической КПП с подрулевыми переключателями – как у электрокара Hyundai Ioniq 5 N.

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