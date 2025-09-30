Новая недорогая модель Honda получила самый крутой вариант. Фото

Недорогая по меркам спортивного сегмента модель Honda Prelude 2026 года дебютировала официально как долгожданный автомобиль. Это стильная машина с экономичной гибридной силовой установкой. Теперь автомобиль получил самый крутой вариант.

Видео дня

Carscoops показывает новую Honda Prelude GT500. Это спортивный болид, который примет участие в национальной серии Super GT 2026 года. Очевидно, что такая машина выглядит намного агрессивнее стандартного серийного купе.

Подразделение Honda Racing (HRC) подготовило легкий карбоновый кузов, спортивные колеса и продвинутый аэродинамический пакет. Но технические подробности пока не раскрывают.

Новая Honda Prelude 2026 года, которая основана на базе модели Honda Civic, готовится к рыночному дебюту. В продаже возрожденная Honda Prelude ожидается до конца 2025 года.

Купе получило экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic мощностью 200 л.с. Возможно, в будущем в линейке появятся более мощные варианты Honda Prelude Type S и Honda Prelude Type R.

