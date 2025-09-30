Самые дешевые автомобили от экспертов: топ-10 новых машин
На рынке новых машин давно обещают исчезновение недорогих предложений. Но эксперты нашли дешевые автомобили среди новых моделей 2025 года. Специалисты составили топ-10.
Доступные и практичные автомобили привлекают всех покупателей. Многие надеются найти современное транспортное средство даже в случае покупки доступной машины. В Motor1 сформировали список моделей, которые не разорят покупателя.
Это список недорогих моделей, который получился довольно разнообразным. В рейтинг попали седаны и кроссоверы известных производителей.
Самые дешевые автомобили 2025 года:
- Nissan Versa: $18,435;
- Nissan Sentra: $21,590;
- Hyundai Venue: $21,695;
- Kia Soul: $21,935;
- Chevrolet Trax: $22,995;
- Kia K4: $23,185;
- Hyundai Elantra: $23,370;
- Toyota Corolla: $23,920;
- Nissan Kicks: $23,925;
- Volkswagen Jetta: $24,220.
Это компактные автомобили, которые можно купить в 2025 году по ценам до 25 000 долларов. На этих машинах удобно ездить благодаря их габаритам, и такие модели практичны в городских условиях. Вдобавок они отличаются экономичностью.
OBOZ.UA ранее рассказывал про новые недорогие модели Subaru.