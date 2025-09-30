УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самые дешевые автомобили от экспертов: топ-10 новых машин

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
273
Nissan Kicks

На рынке новых машин давно обещают исчезновение недорогих предложений. Но эксперты нашли дешевые автомобили среди новых моделей 2025 года. Специалисты составили топ-10.

Видео дня

Доступные и практичные автомобили привлекают всех покупателей. Многие надеются найти современное транспортное средство даже в случае покупки доступной машины. В Motor1 сформировали список моделей, которые не разорят покупателя.

Это список недорогих моделей, который получился довольно разнообразным. В рейтинг попали седаны и кроссоверы известных производителей.

Volkswagen Jetta GLI

Самые дешевые автомобили 2025 года:

  1. Nissan Versa: $18,435;
  2. Nissan Sentra: $21,590;
  3. Hyundai Venue: $21,695;
  4. Kia Soul: $21,935;
  5. Chevrolet Trax: $22,995;
  6. Kia K4: $23,185;
  7. Hyundai Elantra: $23,370;
  8. Toyota Corolla: $23,920;
  9. Nissan Kicks: $23,925;
  10. Volkswagen Jetta: $24,220.

Это компактные автомобили, которые можно купить в 2025 году по ценам до 25 000 долларов. На этих машинах удобно ездить благодаря их габаритам, и такие модели практичны в городских условиях. Вдобавок они отличаются экономичностью.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новые недорогие модели Subaru.