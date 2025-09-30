Самые дешевые автомобили от экспертов: топ-10 новых машин

На рынке новых машин давно обещают исчезновение недорогих предложений. Но эксперты нашли дешевые автомобили среди новых моделей 2025 года. Специалисты составили топ-10.

Видео дня

Доступные и практичные автомобили привлекают всех покупателей. Многие надеются найти современное транспортное средство даже в случае покупки доступной машины. В Motor1 сформировали список моделей, которые не разорят покупателя.

Это список недорогих моделей, который получился довольно разнообразным. В рейтинг попали седаны и кроссоверы известных производителей.

Самые дешевые автомобили 2025 года:

Nissan Versa: $18,435; Nissan Sentra: $21,590; Hyundai Venue: $21,695; Kia Soul: $21,935; Chevrolet Trax: $22,995; Kia K4: $23,185; Hyundai Elantra: $23,370; Toyota Corolla: $23,920; Nissan Kicks: $23,925; Volkswagen Jetta: $24,220.

Это компактные автомобили, которые можно купить в 2025 году по ценам до 25 000 долларов. На этих машинах удобно ездить благодаря их габаритам, и такие модели практичны в городских условиях. Вдобавок они отличаются экономичностью.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новые недорогие модели Subaru.