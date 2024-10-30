Новая модель Mazda удивила своей низкой ценой. Фото

Новая модель Mazda EZ-6 представлена официально как автомобиль следующего поколения и преемник седана Mazda 6. Машина удивила своей низкой ценой, с которой новинка уже отправилась в продажу.

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Компания все никак не раскрывала цену Mazda EZ-6, даже несмотря на приближение старта продаж. По информации Carscoops, секретов не осталось. Стоимость начинается с 19 600 долларов. По цене это бюджетная машина.

Крупный автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами. Запас хода электрической модификации (255 л.с.) – 480 и 600 км в зависимости от батареи. Есть и гибрид Mazda EZ-6 с общим запасом хода до 1300 км.

На самом деле это недорогая машина из КНР. Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda EZ-6.

Недавно стало известно, что новая Mazda EZ-6 проходит испытания в Германии. Это автомобиль в европейской спецификации, который через какое-то время отправится в продажу. Скорее всего, в Европе машина подорожает.

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