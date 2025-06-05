Практичный недорогой внедорожник Ford стал намного круче. Фото

Знаменитый недорогой внедорожник Ford Ranger, который является очень практичным, надежным и довольно популярным автомобилем для хозяйственных задач, показали в новой крутой модификации. Особый вариант Super Duty дебютировал официально.

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Производитель подготовил новый вариант Ford Ranger Super Duty 2026 модельного года – более мощный и стильный. Фактически, это ультимативная версия модели Ford Ranger с фокусом на внедорожные способности. Подробности сообщает Motor1.

Автомобиль получил специальные покрышки для бездорожья диаметром 33 дюйма и увеличенный дорожный просвет. В целом у внедорожника более агрессивный вид с темными декоративными и защитными элементами. Также автомобилю расширили арки, чтобы вместить увеличенные колеса.

Среди других доработок – усиленная подвеска, укрепленная рама и защита днища. Новый Ford Ranger Super Duty 2026 модельного года получил мощную силовую установку – его оснастили 3-литровым турбированным дизельным двигателем V6 с отдачей более 250 л.с.

Покупателям предложат разные варианты: с короткой кабиной и длинным грузовым отсеком и с полноценной кабиной с двумя рядами кресел.

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