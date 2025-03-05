Новая дешевая модель Volkswagen полностью рассекречена: фото и подробности

Долгожданную бюджетную модель Volkswagen полностью рассекретили. Премьера уже состоялась. Как и ожидалось, производитель сумел удивить новым недорогим автомобилем со стильным дизайном.

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Новый VW ID.1 – доступный электрокар нового поколения. Но так будет называться серийный автомобиль. А пока на сайте компании показали концепт-предвестник под именем Volkswagen ID.EVERY1. Об этой машине уже многое известно.

Ожидается, что почти в таком же виде бюджетник Volkswagen ID.1 с привлекательной ценой 20 000 евро отправится в продажу к 2027 году.

Машину позиционируют как доступный, качественный и прибыльный электрический автомобиль. Дизайн отчетливо намекает на отсылки к внешности Volkswagen Golf 1 поколения. Длина кузова – 3,9 м.

Новинка придет на смену VW Up!. В основе будет использована базовая версия платформы MEB (от Volkswagen ID.2) для самых маленьких электрокаров с передним приводом. Силовая установка мощностью до 100 л.с. обеспечит запас хода около 250 км.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый электрокар Renault.