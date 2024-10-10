Новая бюджетная модель Renault удивила ценой и дизайном. Фото

Новая бюджетная модель Renault Twingo E-Tech перевернет европейский рынок благодаря современным технологиям и очень низкой цене. Автомобиль рассекретили официально с удивительным дизайном.

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По информации Motor1, к производству в 2026 году готовят новый Renault Twingo по цене менее 20 000 евро. Этот электрический автомобиль станет очень популярным благодаря унификации компонентов с более дорогой моделью Renault 5, которая будет стоить минимум 25 000 евро. Сообщается, что в техническом плане автомобили будут идентичны на 70%.

Volkswagen и Renault рассматривали партнерство для совместной разработки дешевых автомобилей, в том числе Renault Twingo 4 поколения. Однако переговоры официально завершились. В Renault ранее подтвердили прекращение переговоров и назвали это упущенной возможностью. Однако отметили, что открыты для сотрудничества с другими автопроизводителями.

В качестве партнера нашли китайского производителя для создания специального бренда Ampere. Во Франции завершат дизайн и концепцию, а в Китае займутся технической разработкой. При этом непосредственно производство состоится на европейской территории.

Китайского партнера пока не называют. Производство наладят в Словении на заводе с проектной мощностью 150 000 машин в год, который сейчас производит Renault Clio. Тем временем VW своими силами займется разработкой новой бюджетной модели на электротяге, которая может появиться к 2027 году.

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