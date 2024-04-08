Nissan Qashqai с новым ярким дизайном впервые показали официально

Один из наиболее недорогих кроссоверов компактного сегмента – Nissan Qashqai – который на рынке соперничает с Toyota RAV4, готовят к премьере после модернизации. Впервые автомобиль показали с эффектным дизайном.

Актуальное поколение модели Nissan Qashqai производят с 2021 года. Скоро кроссоверу исполнится три года. И это подходящий срок для промежуточной модернизации. Производитель намекает на внешность машины в Youtube.

Много деталей разглядеть не удается. Однако элементы, которые подвергнут замене или переработке, – это фары, центральная решетка, передний и задний бамперы. Стоит ожидать новых колесных дисков и расширенную гамму цветов кузова.

Небольшие изменения произойдут в салоне Nissan Qashqai. Производитель предложит обновленный информационно-развлекательный комплекс на увеличенном центральном мониторе.

Силовые установки будут электрифицированы. В гамме останутся моторы объемом 1,3 л мощностью 138 и 156 л.с. Также сохранят гибридную модификацию Nissan Qashqai e-Power с отдачей 190 л.с.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, Volkswagen отправил в продажу практичный и очень дешевый кроссовер с современным дизайном.