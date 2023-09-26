Nissan откажется от своих самых дешевых моделей к 2030 году

Nissan откажется от своих бензиновых и дизельных моделей на европейском рынке к 2030 году. Таким образом, компания вычеркнет из линейки самые дешевые машины, которые всегда доступнее электромобилей.

Тем не менее, альтернативу электрокарам производитель оставлять не планирует. О дальнейших планах сообщается на официальном сайте компании. Традиционно автомобили с двигателями внутреннего сгорания являются самыми дешевыми моделями среди всех с разными типами силовых установок.

Разумеется, Nissan планирует удешевить свои электрические автомобили благодаря новым конструкциям, эффективному массовому производству и дешевым батареям. Также готовят и расширенный ассортимент.

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В компании хотят представить 19 полностью электрических моделей к 2030 году и еще 8 гибридов. А к 2027 году на рынке Европы планируют достичь показателя в 98% продаваемых гибридов и электрокаров.

Автопроизводитель работает над снижением стоимости батарей на 65% к 2028 году. Ожидается, что это позволит сделать EV более доступными.

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