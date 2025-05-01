Недорогую Toyota Camry сделали круче для 2025 года. Фото

Новую Toyota Camry 9 поколения в крутом исполнении Nightshade Edition показали на официальных фото. Особая модификация знаменитого недорогого седана отличается от стандартной машины. Этот вариант продолжает линейку Nightshade – похожие исполнения ранее появились у других моделей.

Видео дня

Подробности стали известны Motor1. В первую очередь новая Toyota Camry Nightshade Edition отличается от стандартного автомобиля стилистическими изменениями. Производитель подготовил три цвета для кузова на выбор: Midnight black metallic (черный), Supersonic red (красный) и Ice Cap white (белый).

Акцентами выступили черные колесные диски диаметром 19 дюймов. Логотипы, декор, зеркала и ручки дверей также выполнили в темном цвете.

Цена стандартной Toyota Camry 2025 модельного года – от 28 700 долларов. Модификация Nightshade Edition окажется немного дороже.

Автомобиль предлагается в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового мотора. В переднеприводном варианте мощность составляет 228 л.с., с полноприводной трансмиссией – 235 л.с.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новый недорогой кроссовер Jeep.