Недорогую новинку от Opel и Peugeot рассекретили в самом мощном исполнении

Lancia полностью рассекретила модель Ypsilon HF 2025. Компания находится под контролем концерна Stellantis, поэтому в основе недорогого автомобиля использованы компоненты других брендов – Opel и Peugeot. Состоялась премьера самого мощного исполнения.

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Новая Lancia Ypsilon HF 2025 года получила электрическую силовую установку для дорог общего пользования и ДВС в гоночной модификации. По информации Motor1, мощность электрокара составляет 280 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с.

Кроме того, колея стала шире, а дорожный просвет уменьшили. Раллийная Lancia Ypsilon Rally 4 HF 2025 с бензиновым двигателем выдает 212 сил. Автомобиль разработан в соответствии с правилами FIA Group Rally4 и будет участвовать в спортивных состязаниях.

Самая мощная и быстрая Lancia Ypsilon HF появится на рынке в 2025 году и займет позицию на вершине линейки этой компактной модели. Внешне от стандартного хэтчбека маленький электрический спорткар отличается бамперами и колесными дисками.

Техническую часть хэтчбек разделил с Alfa Romeo Junior Veloce. Первым в продажу отправится полностью электрический базовый вариант с запасом хода около 400 км. Пробег топового электрокара назовут позже.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про недорогую модель Mazda с электрическими и бензиновыми силовыми установками.