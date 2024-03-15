Недорогую модель Lancia от Opel и Peugeot сделают намного мощнее

Итальянская компания Lancia, которая находится под контролем концерна Stellantis вместе с Opel и Peugeot, представила долгожданную недорогую модель Ypsilon следующего поколения. Эту машину сделают мощнее с модификацией HF.

Новая Lancia Ypsilon HF получит электрическую силовую установку мощностью 237 л.с. Разгон до 100 км/ч составит 5,8 с. Об этом сообщает Carscoops.

Самая мощная и быстрая Lancia Ypsilon HF появится в 2025 году и займет позицию на вершине линейки этой компактной модели. А недавно стандартный автомобиль официально рассекретили во всех подробностях.

Дизайн совсем не похож на ранние модели Lancia. Спереди установили эффектную полосу ДХО, фары – отдельными блоками ниже в бампере. Сзади выделяются круглые фонари и крупная надпись с названием бренда.

Техническую часть хэтчбек разделил с Opel Corsa, Peugeot 208, Citroen C3 и Jeep Avenger. В линейке появятся гибридные силовые установки на базе 1,2-литрового бензинового мотора. Но первым в продажу отправится полностью электрический вариант с запасом хода 403 км.

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