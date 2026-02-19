Недорогую экономичную модель Toyota показали в удивительном виде

Гибридная модель Toyota Prius нравится покупателям благодаря доступности, достаточной практичности и экономичности. Удивительно, что этот недорогой автомобиль также привлекает внимание тюнеров.

Про один из таких проектов стало известно Carscoops. Гибрид Toyota Prius подготовили силами компаний Crystal Eye и Body Shop Kikuta специально для Автошоу в Токио. Там регулярно выставляют самые смелые проекты.

Этот Prius не стал исключением. Автомобиль выполнили в эпатажном стиле босодзоку. Подобные машины известны вызывающим стайлингом и смелыми неожиданными решениями.

Пакет доработок включает множество изменений. Японские компании разработали новые бамперы, огромное антикрыло, расширенные арки и диффузор сзади в гоночном стиле. Автомобиль теперь выглядит агрессивнее и спортивнее.

Также здесь появились 20-дюймовые колесные диски Work и яркий зеленый цвет кузова. В гибридной силовой установке Toyota Prius мощностью 220 л.с. изменений не произошло.

