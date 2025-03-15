Недорогой соперник Toyota RAV4 от Jeep станет совсем другим. Фото

Недорогой кроссовер Jeep Compass вот-вот сменит поколение и вновь составит конкуренцию Toyota RAV4 и другим популярным моделям. Уже известно, что новый автомобиль станет совсем другим и не будет связан с предшественником.

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На канале TALKWHEELS показали эту машину в рамках проекта, который может намекать на реальный дизайн. Это фантазия, но известно, что кроссовер получит довольно брутальную геометричную внешность.

Новый Jeep Compass 3 поколения должны начать производить уже в 2025 году. Для компактного кроссовера есть два завода – в Италии и Канаде. Но работы на втором предприятии пока приостановили, о чем стало известно недавно.

Канадский завод был занят модернизацией в подготовке производственных линий для нового Jeep Compass. Но старт производства решили перенести на 2026 год. Сотрудники предприятия озадачены неопределенностью будущего состояния североамериканского авторынка.

При этом итальянское производство, как ожидается, стартует без проблем в 2025 году. В последний раз Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008, Opel Grandland и Citroen C5 Aircross в том числе с электрическими силовыми установками.

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