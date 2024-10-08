Недорогой соперник Duster от Hyundai получил мощный мотор. Фото

Бюджетный кроссовер Hyundai Creta получил новую модификацию Ultimate с довольно мощным мотором. Автомобиль составит конкуренцию Renault Duster и предложит богатое оснащение.

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Среди основных преимуществ модели Hyundai Creta Ultimate 2024 года – привлекательная цена, современное оснащение и яркий дизайн. Детали сообщили на сайте автопроизводителя.

Фото Hyundai Creta Ultimate уже опубликовали официально. Дешевый кроссовер выглядит современно, аккуратно и довольно стильно. Хотя в целом у модели такой же дизайн, как и у стандартной машины.

Не так давно бюджетник Creta претерпел рестайлинг. Внешность выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой.

Уже известны детали оснащения Hyundai Creta 2024: двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, вентиляция кресел, панорамная крыша и прочие мелочи. Мощность двигателя топового варианта составляет 193 л.с. Цена Hyundai Creta Ultimate 2024 года – от 34 500 долларов.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, в Украине нашли необычный кроссовер.