Недорогой Opel с нулевым расходом топлива появился на украинском рынке. Фото

Новый Opel Combo Electric 2024 года – практичный недорогой электрокар для семейных покупателей. Украинцы оценят нулевой расход топлива и достойный запас хода. Вдобавок автомобиль отличается вместительным салоном и современным оснащением.

Детали о машине сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Электрический минивэн Opel Combo Electric получил современную внешность в соответствии с актуальным корпоративным стилем компании.

Появились новые затемненные фары с крупными элементами дневных ходовых огней, глянцевая декоративная панель, бампер со сложной пластикой и переработанные задние фонари. Появились новые цвета кузова.

В оснащении Opel Combo Electric 2024 есть 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Салон предлагает до 7 мест.

В движение электрический Opel Combo приводит мотор мощностью 136 л.с. (260 Нм крутящего момента). Батарейный блок емкостью 54 кВтч обеспечивает запас хода 330 км. Цена электромобиля Opel Combo 2024 модельного года – от 1 386 000 гривен.

Есть и дизельный вариант (100 и 130 сил) с ценой от 936 300 гривен.

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