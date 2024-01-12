Недорогой маслкар Dodge следующего поколения полностью рассекретили до премьеры

Новый Dodge Charger 2025 модельного года, который отправится в продажу до конца 2024 года, полностью рассекретили в сети до премьеры серийной модели. Недорогой маслкар показали на фото.

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При этом изображения опубликовали в официальном аккаунте Instagram американского производителя. В компании эту машину называют предсерийным экземпляром.

Очевидно, что купе очень похоже на концепт, который в свое время взбудоражил публику. Новый Dodge Charger заменит в линейке сразу две машины: одноименный седан и купе Challenger.

На заднем бампере видна надпись Daytona. Скорее всего, на фото показали электрический вариант Dodge Charger 2025. Ранее ожидалось, что других вариантов в линейке не появится. Теперь же есть информация, что бензиновый ДВС тоже предложат покупателям. Но не классический V8, а рядный 6-цилиндровый мотор.

Электромобили Charger купить можно будет с одной из нескольких силовых установок. Заднеприводный вариант предложит 402 л.с., а два полноприводных купе получат мощность 670 и 885 сил.

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