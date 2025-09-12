Недорогой кроссовер VW Tiguan станет совсем другим: компания готовит новинку

Недорогая модель VW ID.4 является достаточно популярным электрическим кроссовером, но эта машина встретила определенную критику. Автомобиль станет другим и получит имя Tiguan.

Видео дня

Как стало известно Auto Express, немецкая компания готовит серьезный редизайн VW ID.4. Кроссовер рассекретят после хэтчбека ID.3 в 2026 году. Машину ждет глубокая модернизация и название Volkswagen ID. Tiguan.

Ожидается, что внешность электрокара получится более однозначной и стильной, с привычными для бренда элементами. В Auto Express подготовили свой вариант возможного дизайна.

Однако стилистическими изменениями дело не обойдется – электромобиль получит модифицированный мультимедийный комплекс и увеличенное количество физических переключателей и настоящих кнопок.

В дальнейшем Volkswagen планирует еще более амбициозные разработки в сегменте EV. В создании нового Volkswagen Golf 9 поколения, который станет электрокаром, поможет Rivian.

Для машины готовят новую платформу Scalable Systems Platform (SSP). Разработка будет проходить в рамках совместного предприятия Volkswagen и Rivian стоимостью 5,8 млрд долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый Ford Focus, который изменится до неузнаваемости.