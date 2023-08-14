Недорогой кроссовер VW полностью рассекретили до премьеры. Фото

Новый Volkswagen Tiguan 2024 модельного года готовится к премьере. Внешность недорогого кроссовера все еще держат в секрете, однако машину уже полностью рассекретили и показали в сети.

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О находке сообщили на Avtomanija. Кроссовер VW Tiguan третьего поколения поймали на фото в ходе подготовки рекламных роликов популярной модели в Словении. Благодаря этому новинку удалось разглядеть без препятствий (вроде камуфляжной пленки на кузове)

Если не учитывать, что у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике, новый Tiguan 2024 модельного года на предшественника совсем не похож. Здесь другой силуэт со своей линией остекления и детализацией.

Спереди между фар с новой графикой появилась глянцевая черная панель на месте фальшрадиаторной решетки. В бампере – крупный воздухозаборник и щедрый хромированный декор.

Задние фонари объединили в широкую полосу со светодиодной индикацией сигналов. В центре этого элемента установлен логотип компании.

Известно, что двигатели VW Tiguan 2024 останутся бензиновыми и дизельными. Ожидаются агрегаты объемом 1,5 и 2 л. Появятся и гибридные модификации мощностью до 272 л.с. Премьера модели ожидается через месяц.

OBOZREVATEL ранее сообщал о большом кроссовере Tesla, который был списан после ДТП. Однако американский владелец был удивлен, когда его машина ожила в Украине.