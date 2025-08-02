Недорогой кроссовер Toyota размером с RAV4 показали в самом крутом виде

Новый кроссовер Toyota C-HR BEV рассекретили официально как недорогой электрокар размером с Toyota RAV4. Теперь машину продемонстрировали в самом крутом виде с еще более эффектным дизайном.

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Новую Toyota C-HR BEV 2026 модельного года недавно полностью рассекретили со всеми подробностями. А на канале Digimods DESIGN показали свой вариант кроссовера в топовом исполнении для спортивной линейки GR.

Под названием Toyota C-HR BEV электромобиль появится в США. Европейцы получат эту машину под именем Toyota C-HR+.

Главная особенность этой модели Toyota – электрическая силовая установка. Несмотря на название, новинка никак не связана с Toyota C-HR, которую оснащают ДВС в составе гибридной силовой установки. Новый автомобиль намного крупнее и ездит только на электричестве.

Длина Toyota C-HR BEV равна 4520 мм при колесной базе в 2750 мм. Базовый кроссовер Toyota C-HR+ получил один электромотор мощностью 165 л.с. и передний привод. Топовую Toyota C-HR BEV оснащают двумя моторами мощностью 338 сил. Максимальный запас хода оценивают почти в 500 км.

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