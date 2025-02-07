Недорогой кроссовер Kia для Украины: что о нем известно

Новый недорогой кроссовер Kia EV3 2025 модельного года подготовили в том числе для Украины. Автомобиль рассекретили официально, он готов к выходу на рынок. О машине, которая сумела порадовать экспертов сильными качествами, уже все известно.

Видео дня

Ранее специалистам Carscoops понравились цена, запас хода, дизайн, практичность и ходовые настройки. А до этого новый Kia EV3 даже оказался лучшим кроссовером года по версии Top Gear. О старте украинских продаж сообщили на сайте компании.

Цена Kia EV3 в Украине – от 1 422 638 грн, что соответствует глобальной стоимости модели на уровне 33 000 евро.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический кроссовер Kia EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 58 кВтч обеспечивает запас хода около 400 км. Есть и вариант на 81 кВтч с запасом хода более 500 км.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят долгожданный кроссовер Toyota.