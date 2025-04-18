Недорогой кроссовер Jeep на базе Peugeot показали на фото до премьеры

Недорогой кроссовер Jeep Compass готов к смене поколений. Автомобиль даже показали на первых живых фото перед дебютом. На этот раз машину построили на базе Peugeot 3008 и 5008, а также Opel и Citroen.

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Новый Jeep Compass 3 поколения показали на сайте Carscoops. Информативности недостаточно, ведь на фото показали тестовый прототип Jeep Compass 2026 модельного года. Дизайн скрывают. Но европейский дебют состоится уже скоро.

Американским покупателям придется подождать эту модель минимум до следующего года. Канадский завод пока не готов запустить конвейер, и в целом ситуация на североамериканском рынке из-за тарифов пока остается нестабильной.

В последний раз Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. В этом есть плюсы и минусы.

Новый Jeep Compass выйдет на рынок как EV и гибрид. Однако полный привод теперь будет предлагаться только в полностью электрическом исполнении. Электромобиль ожидается с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении.

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