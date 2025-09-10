Долгожданный недорогой кроссовер Mazda стал ближе к покупателям: цена и фото

Долгожданный недорогой кроссовер Mazda CX-5 2026 модельного года наконец-то дебютировал как автомобиль третьего поколения. Машина готова к выходу на рынок, она стала ближе к покупателям и получила цену.

После официальной премьеры производитель подготовил модель к выходу на рынок. Подробности стали известны Motor.es. Цена Mazda CX-5 2026 модельного года в Европе – от 34 800 евро. В продаже автомобиль появится до конца 2025 года.

Для европейских покупателей пока подготовили единственный бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью 140 л.с. Его можно заказать как составе переднеприводной трансмиссии, так и с полным приводом.

В США новая Mazda CX-5 появится с прежним бензиновым двигателем объемом 2,5 л мощностью около 190 л.с. Американская цена Mazda CX-5 третьего поколения составит примерно 30 000 долларов за базовый вариант.

Для японского кроссовера Mazda также подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. Компания разработала гибридную силовую установку на базе этого ДВС. Однако такая модификация в линейке появится позже.

