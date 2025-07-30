Недорогой бестселлер VW превратится в альтернативу Tiguan: что известно

Популярная модель Volkswagen ID.4 является недорогим электрическим кроссовером и бестселлером бренда в сегменте. Этот автомобиль готовят к модернизации, которая превратит модель в альтернативу Tiguan.

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Как стало известно Carscoops, немецкий автопроизводитель готовит серьезный редизайн VW ID.4. Кроссовер рассекретят после хэтчбека ID.3 в 2026 году. Ожидается, что внешность электрокаров получится более однозначной и стильной, с привычными для бренда элементами.

Однако изменением дизайна дело не обойдется – электромобили претерпят более масштабную модернизацию. Также анонсированы изменения в интерьерах. Машины получат модифицированные мультимедийные комплексы (в работе этих систем наблюдались проблемы) и увеличенное количество физических переключателей и настоящих кнопок.

В дальнейшем Volkswagen планирует еще более амбициозные разработки в сегменте EV. В создании нового Volkswagen Golf 9 поколения, который станет электрокаром, поможет Rivian.

Для машины готовят новую платформу Scalable Systems Platform (SSP). Разработка будет проходить в рамках совместного предприятия Volkswagen и Rivian стоимостью 5,8 млрд долларов.

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