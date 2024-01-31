Недорогой бестселлер Volkswagen может уничтожить другую модель бренда. Фото

Бестселлер Volkswagen Golf – известный на весь мир недорогой автомобиль, у которого, по официальной информации, электрическое будущее. Модель даже уничтожит другой автомобиль компании через несколько лет, чтобы занять его место.

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Недавно Volkswagen Golf 8.5 после модернизации презентовали официально. В 2024 году модели исполняется 50 лет. Новый Golf станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Но, по информации представителей компании, как рассказывает Motor1, Golf – это "сердце Volkswagen". Поэтому у машины появится следующее поколение.

Оно будет полностью электрическим. После рестайлинга хэтчбек дебютировал с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками. Полностью электрический вариант появится уже в следующем, девятом поколении модели к 2028 году.

К тому моменту жизненный цикл электрокара VW ID.3 подойдет к концу. Но обе модели какое-то время продолжат производить параллельно.

В дальнейшем электрический Golf полностью заменит собой ID.3 в модельной линейке. В компании уже заняты разработкой этого автомобиля.

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