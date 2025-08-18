Знаменитый механик посоветовал покупать одну дешевую машину. Фото

Механики часто дают советы о покупке машин, к которым можно прислушаться. Знаменитый эксперт назвал своего фаворита в категории доступных и беспроблемных транспортных средств.

Дешевые б/у автомобили особенно популярны на вторичном рынке. Самые доступные среди них – городские машины благодаря компактным размерам. Осталось сделать выбор. Express передает мнение профессионала.

Британский телеведущий и автомобильный эксперт Майк Брюэр (Mike Brewer) назвал лучший компактный автомобиль. Им оказался хэтчбек Vauxhall Corsa, который нам известен как модель Opel Corsa.

Ситикары предлагают удобство использования в ограниченных пространствах. Молодые водители находят это полезным. Вдобавок никто не откажется от довольно дешевой машины, которую еще и недорого ремонтировать.

Ранее эксперты советовали Seat Mii, Renault Twingo, Renault Clio и Citroen C1. Такие автомобили в буквальном смысле подходят любому водителю. Именно эти б/у автомобили стоит покупать с ограниченным бюджетом.

