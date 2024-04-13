Не лучший выбор: каких авто следует избегать в 2024 году
С каждым годом появляется все больше моделей авто, обещающих лучшую экономию топлива, больше технологий и безопасности. Однако некоторые из них, к сожалению, не оправдывают ожиданий, поэтому их лучше обходить стороной.
Покупка авто может существенно повлиять на ваш бюджет, поэтому необходимо выбирать не только технологические и красивые, но и надежные модели, которые будут служить вам долгие годы. JD Power поделился подборкой автомобилей, на которые точно не стоит тратить деньги в 2024 году.
Многие водители выбирают автомобили, учитывая только соотношение цены и качества. Однако одни из важнейших факторов, на которые нужно обращать внимание – это надежность и долговечность.
При покупке дешевого авто можно сэкономить, но потратить гораздо больше нервов и средств в дальнейшем во время многочисленных ремонтов.
Исследование надежности транспортных средств в США, за 2023 год, отмечало, что у водителей в среднем возникает 186 проблем на 100 транспортных средств (PP100).
Оно изучает разные аспекты производительности автомобиля, в частности: качество; замена компонентов; субъективная привлекательность (комфорт внешний вид) и помогает производителям автомобилей проектировать и производить лучшие автомобили, которые будут способны выдержать испытание временем.
Последнее исследование проводилось с августа по ноябрь 2023 года. Его результаты базируются на ответах 30 595 владельцев автомобилей 2021 года выпуска после трех лет владения.
В результате средний показатель PP100 в 2024 году составляет 190%. Это свидетельствует о том, что среднее качество транспортных средств ухудшилось.
Бренды, имеющие наибольшее количество проблем, согласно рейтингу JD Power:
- Chrysler – 310 PP100;
- Audi – 275 PP100;
- Land Rover – 268 PP100;
- Volkswagen – 267 PP100;
- Lincoln – 251 PP100;
- Volvo – 245 PP100;
- Ford – 239 PP100;
- Infiniti – 219 PP100;
- Mercedes-Benz – 218 PP100;
- Acura – 216 PP100.
Самые надежные марки автомобилей 2024 года:
- Lexus – 135 PP100;
- Toyota – 147 PP100;
- Buick – 149 PP100;
- Chevrolet\MINI – 174 PP100;
- Porsche – 175 PP100;
- Mazda – 185 PP100;
- Kia – 187 PP100;
- BMW/Dodge/Jeep/Study Average – 190 PP100.
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