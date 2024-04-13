Не лучший выбор: каких авто следует избегать в 2024 году

С каждым годом появляется все больше моделей авто, обещающих лучшую экономию топлива, больше технологий и безопасности. Однако некоторые из них, к сожалению, не оправдывают ожиданий, поэтому их лучше обходить стороной.

Покупка авто может существенно повлиять на ваш бюджет, поэтому необходимо выбирать не только технологические и красивые, но и надежные модели, которые будут служить вам долгие годы. JD Power поделился подборкой автомобилей, на которые точно не стоит тратить деньги в 2024 году.

Многие водители выбирают автомобили, учитывая только соотношение цены и качества. Однако одни из важнейших факторов, на которые нужно обращать внимание – это надежность и долговечность.

При покупке дешевого авто можно сэкономить, но потратить гораздо больше нервов и средств в дальнейшем во время многочисленных ремонтов.

Исследование надежности транспортных средств в США, за 2023 год, отмечало, что у водителей в среднем возникает 186 проблем на 100 транспортных средств (PP100).

Оно изучает разные аспекты производительности автомобиля, в частности: качество; замена компонентов; субъективная привлекательность (комфорт внешний вид) и помогает производителям автомобилей проектировать и производить лучшие автомобили, которые будут способны выдержать испытание временем.

Последнее исследование проводилось с августа по ноябрь 2023 года. Его результаты базируются на ответах 30 595 владельцев автомобилей 2021 года выпуска после трех лет владения.

В результате средний показатель PP100 в 2024 году составляет 190%. Это свидетельствует о том, что среднее качество транспортных средств ухудшилось.

Бренды, имеющие наибольшее количество проблем, согласно рейтингу JD Power:

Chrysler – 310 PP100;

Audi – 275 PP100;

Land Rover – 268 PP100;

Volkswagen – 267 PP100;

Lincoln – 251 PP100;

Volvo – 245 PP100;

Ford – 239 PP100;

Infiniti – 219 PP100;

Mercedes-Benz – 218 PP100;

Acura – 216 PP100.

Самые надежные марки автомобилей 2024 года:

Lexus – 135 PP100;

Toyota – 147 PP100;

Buick – 149 PP100;

Chevrolet\MINI – 174 PP100;

Porsche – 175 PP100;

Mazda – 185 PP100;

Kia – 187 PP100;

BMW/Dodge/Jeep/Study Average – 190 PP100.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие авто имеют самые надежные двигатели.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.