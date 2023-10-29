Не изменяют традициям: лучшие авто с механикой в 2023 году

Что общего между Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen? Эти три производителя сейчас принимают меры по остановке производства моделей с механической коробкой передач. Более низкий спрос заставляет производителей пересмотреть необходимость опции ручной трансмиссии. На изменения в отрасли также влияют электромобили, удельный вес которых на рынке значительно растет.

Эксперты Hot Cars обнародовали подборку спортивных автомобилей, мощных седанов, масл-каров и горячих хэтчбеков, все еще предлагающих опцию ручного переключения передач. Как оказалось, есть еще немало отличных автомобилей на выбор.

Porsche 911

Цена: 124 900 долларов

Двигатель: 3,0-литровый 6-цилиндровый твин-турбо.

Мощность: 379 л.с

Porsche предлагает множество комплектаций для своей модели 911. Однако не все они оснащены механической коробкой передач. Следует обратить внимание на следующие модели:

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Carrera T;

Carrera S;

Targa, GTS;

GT3;

Sport Classic.

Porsche 718 Cayman/Boxster

Цена: $68,300 / $70,400

Двигатель: 2,0-литровый с турбонаддувом.

Мощность: 300 л.с

Более бюджетной альтернативой 911 является Porsche 718 Cayman. Помимо моделей GT4 RS и Spyder RS, все Caymans поставляются с дополнительной механической коробкой передач. Коробка передач Porsche PDK является одной из лучших на рынке, ничто не сравнится с ощущением управления автомобилем.

Mazda MX-5 Miata

Цена: $28 050

Двигатель: 2,0-литровый 4-цилиндровый

Мощность: 181 л.с

Этот рейтинг был бы неполным без культовой Mazda MX-5 Miata. 4-цилиндровая Miata предлагает мощность 181 л.с. и имеет 6-ступенчатую механическую коробку передач. Базовая цена уже является очень убедительным аргументом, чтобы приобрести эту модель. MX-5 Club подарит вам более качественную подвеску, амортизаторы Bilstein и дифференциал ограниченного трения за 31550 долларов.

Cadillac CT5-V Blackwing

Цена: 93 495 долларов

Двигатель: 6,2-литровый V8 с наддувом.

Мощность: 668 л.с.

CT5-V Blackwing – это автомобиль, отвечающий всем требованиям: он практичный, имеет непревзойденную производительность и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Оснащенный двигателем V8 с наддувом мощностью 668 л.с., заднеприводный седан разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,4 секунды.

Lotus Emira

Цена: $77 100

Двигатель: 2,0-литровый рядный 4-х двигатель с турбонаддувом.

Мощность: 360 л.с.

Emira отошла от хардкорных Elise и Exige, но остается верной традициям, предлагая опцию ручной коробки. Вам придется раскошелиться на более дорогую 3,5-литровую версию V6 от Toyota для ручного переключения передач, поскольку 2,0-литровый AMG поставляется только с автоматической коробкой. Обратите внимание, что это будет ваш последний шанс получить Lotus с ручным управлением, поскольку китайский производитель полностью сосредоточился на своей линейке электромобилей.

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