Лучшие семейные автомобили Audi: подборка

Audi уже больше века является синонимом надежности и комфорта. Немецкий автопроизводитель зарекомендовал себя качественным и долговечным конкурентом на рынке.

Если вам нужно больше пространства и практичности, эксперты подобрали отличный ассортимент семейных автомобилей Audi. Издание Сinch опубликовало рейтинг просторных, надежных и комфортных моделей авто.

Audi A3 Sportback

A3 Sportback является отличным выбором для молодых семей, поскольку предлагает простор в салоне и большой багажник для детской коляски. В отличие от предыдущих трехдверных моделей, Sportback только пятидверный. Задняя пара дверей открывается достаточно широко, чтобы вы могли установить детские сиденья до двух точек ISOFIX, есть также третья точка крепления ISOFIX на сиденье переднего пассажира. A3 – стильный и популярный автомобиль для широкого круга покупателей.

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Audi A6 Avant

На Audi A6 Avant вы можете отправиться в далекое путешествие с семьей. В него вы относительно легко загрузите все свое туристическое снаряжение или пару велосипедов. Современный дизайн предлагает все новые автомобильные технологии. Покупка A6 Avant – это долгосрочная инвестиция, потому что даже когда ваши дети вырастут, на заднем сиденье останется место для троих взрослых. Более новые модели являются ультрасовременными.

Audi Q3

Q3 – это небольшой внедорожник-кроссовер, созданный на основе хэтчбека A3, так что вы можете ожидать такого же качества и мощности. Он не больше BMW X1 или Mercedes GLA, несмотря на его массивный вид, так что передвигаться по забитым улицам в час пик не будет проблематично. Q3 также имеет три точки крепления ISOFIX по всей машине и множество отсеков для хранения вещей.

Audi Q5

Как и вышеупомянутый A6, этот внедорожник среднего размера наполнен всеми последними технологиями. Несмотря на то, что по размеру он подобен Volkswagen Tiguan, Q5 больше связан с премиальными автомобилями, такими как Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne и даже Bentley Bentayga. Q5 имеет 550-литровый багажник, являющийся средним показателем, но пассажиры на задних сиденьях имеют максимальное пространство для ног. Задние сиденья выдвигаются вперед, если вам нужно перевезти больше, а багажник увеличивается до 610 литров.

Audi Q7

Audi Q7 весит более двух тонн, но мощные 3,0-литровые двигатели упрощают передвижение внедорожника. Несмотря на то, что по размеру он похож на купе Q8, Q7 является самой большой Audi, которую вы можете купить. Взрослые могут комфортно сидеть на крайних задних сиденьях во время коротких поездок, а багажник имеет объем 295 л, что немного больше чем у Ford Fiesta.

Audi e-tron

До того как Audi начала использовать значок "e-tron" для других моделей для обозначения электрической мощности, e-tron был первым электромобилем компании и одним из первых крупных электрических внедорожников на авторынке. Это исключительно пятиместный автомобиль, и хотя он немного дороже, чем аналогичный по размеру Q5 (разница менее заметна при покупке подержанного), он предлагает потенциально более низкие эксплуатационные расходы.

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