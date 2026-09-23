Названы лучшие автомобили для начинающих водителей: рейтинг 2026 года

Выбирая свой первый автомобиль, стоит обращать внимание не только на цену, дизайн или мощность. Для водителя без большого опыта особенно важны безопасность, предсказуемое поведение машины на дороге и наличие современных электронных помощников.

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Эксперты составили рейтинг лучших новых автомобилей для начинающих водителей в 2026 году. При отборе учитывались результаты краш-тестов, системы помощи водителю в базовых комплектациях, стоимость автомобиля и потенциальные расходы на страхование.

Honda Civic

Первое место заняла Honda Civic, которую авторы рейтинга назвали наиболее сбалансированным вариантом для первого автомобиля. Модель получила от американского Института страховой безопасности на дорогах (IIHS) награду Top Safety Pick.

Уже базовая комплектация оснащена комплексом Honda Sensing. В него входят система предупреждения о возможном столкновении, автоматическое экстренное торможение, удержание автомобиля в полосе движения и адаптивный круиз-контроль.

Базовая версия имеет 2-литровый двигатель мощностью 150 л. с. и передний привод. Цена в США начинается чуть выше 25 тысяч долларов. Более дорогие комплектации также предлагают мониторинг слепых зон и систему предупреждения о поперечном движении сзади.

Toyota Corolla

Toyota Corolla заняла второе место в рейтинге. Одним из главных преимуществ модели остается репутация надежного и относительно недорогого в эксплуатации автомобиля.

Базовая версия получила комплекс Toyota Safety Sense с системами предупреждения о столкновении и выезде с полосы движения, а также адаптивным круиз-контролем. В 2026 модельном году мониторинг слепых зон стал стандартным для всей линейки.

Бензиновая версия оснащена 169-сильным двигателем. Доступна также гибридная модификация, расход топлива которой может быть особенно привлекательным для тех, кто много ездит по городу.

Mazda3

Третье место заняла Mazda3. Седан и хэтчбек получили высшую награду IIHS – Top Safety Pick+.

Одним из преимуществ модели является обширный набор систем безопасности уже в стандартной комплектации. Автомобиль оснащен системой автоматического экстренного торможения, адаптивным круиз-контролем, системой удержания полосы движения, мониторингом слепых зон, предупреждением о поперечном движении сзади и системой контроля внимания водителя.

Базовая Mazda3 оснащена двигателем мощностью 186 к.с., а для отдельных комплектаций доступен полный привод.

Модель также отличается точным рулевым управлением и предсказуемым поведением на дороге. При этом ее остаточная стоимость, по данным источника, ниже средней в этом сегменте.

Nissan Sentra

Обновленный Nissan Sentra стал одним из самых доступных автомобилей рейтинга. Стоимость модели нового поколения в США начинается от 22,6 тысячи долларов.

Sentra 2026 года получила награду IIHS Top Safety Pick+. Автомобиль оснащен системой предупреждения о возможном столкновении, а также комплексом ProPilot Assist, который помогает контролировать дистанцию, ускорение, торможение и движение в полосе.

Под капотом остался 2-литровый двигатель мощностью 149 к. с. В источнике сравнительно небольшую мощность даже называют преимуществом для начинающих водителей, ведь автомобиль ориентирован прежде всего на спокойную и предсказуемую езду.

Hyundai Elantra

Пятерку лучших замыкает Hyundai Elantra, стартовая цена которой составляет около 22,8 тысячи долларов.

Модель получила награду IIHS Top Safety Pick. В стандартную комплектацию входит комплекс Hyundai SmartSense с системами предотвращения столкновений, удержания автомобиля в полосе движения и контроля внимания водителя.

Доступна и гибридная версия Elantra, рассчитанная на водителей, для которых важна экономия топлива. В то же время эксперты среди недостатков автомобиля называют большое количество твёрдого пластика в салоне.

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