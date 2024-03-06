На рынок выходит новый кроссовер от General Motors дешевле Дастера. Фото

Бюджетный кроссовер от General Motors не так давно показали официально. А уже 6 марта 2024 года новый Wuling Bingo Plus выходит на рынок. Автомобиль сумел удивить ценой, которая оказалась ниже, чем у Рено Дастер.

Новый электромобиль Wuling Bingo Plus из Китая – совместная разработка General Motors и концерна SAIC. Несколько лет назад компании создали бренд Wuling для продажи дешевых автомобилей. Ожидаемая цена Bingo Plus 2024 года – от 14 000 долларов, сообщает ITHome.

Покупатели получат бюджетный китайский кроссовер Wuling Bingo Plus с электрической силовой установкой мощностью 102 л.с. Автомобиль получил батарейный блок емкостью 50 кВтч и запас хода в 400 км.

В списке оснащения – прозрачная панорамная крыша, колесные диски диаметром 17 дюймов, камеры кругового обзора и цифровой щиток приборов.

Длина китайского кроссовера равна 4090 мм при колесной базе в 2610 мм, ширина – 1720 мм, а высота составляет 1575 мм. По размерам новинка даже немного компактнее, чем Renault Duster.

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