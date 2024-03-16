На ремнях безопасности у авто обнаружили 'секретную' кнопку: в сети поражены ее функцией

Автомобиль – большой и сложный механизм, изучить все нюансы которого по силам не каждому профессиональному механику. Но даже такая простая и привычная вещь, как ремень безопасности, способна вас удивить.

О нем в своем TikTok рассказал блогер @epiccfacts, делящийся с подписчиками малоизвестными фактами. Так, по его словам, кнопка, принимаемая за элемент декора, на самом деле является весьма удобным изобретением, упрощающим пользование ремнем безопасности.

Вспомните, сколько раз, сев в авто, вы не могли найти пряжку от ремня. Это может достаточно сильно раздражать. Эта кнопка позволяет зафиксировать ее на одном месте.

Она фактически служит физическим препятствием, которое не дает пряжке заехать дальше и потеряться на ремне. Пряжка останавливается именно в том месте, где ее можно легко подхватить и вставить в замок у сиденья.

Вдобавок блогер поделился еще парочкой интересных фактов. Так он рассказал, что ячейка под духовкой в плите, где многие хранят крышки от кастрюль, на самом деле предназначена не для этого. Туда можно поставить блюда, чтобы хранить их теплыми, если гости опаздывают на ужин. А отверстие в ложке для спагетти предназначено не только для слива воды, когда вы достаете готовое блюдо. Также с его помощью можно отмерить количество сухих макарон ровно на одну порцию.

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