УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

На какие транспортные средства не распространяется действие знака? Задания по ПДД

Алина Милсент
Авто Oboz
2 минуты
108
На какие транспортные средства не распространяется действие знака? Задания по ПДД

Дорожные знаки были созданы как своеобразный универсальный язык, помогающий обеспечить безопасность всех участников движения. Знаки информируют водителей о различных условиях движения, ограничения или опасности. Во всех странах мира знаки имеют стандартизированные формы и цвета, что облегчает понимание и вождение.

Видео дня

Предлагаем проверить себя интересным тестом. Вспомните, на какие транспортные средства не распространяется действие этого знака?

На какие транспортные средства не распространяется действие знака? Задания по ПДД

Действие изображенного знака не распространяется на:

  1. Транспортные средства, двигающиеся по установленным маршрутам;
  2. Такси;
  3. ТС, обслуживающих граждан или принадлежащих гражданам, проживающим или работающим в этой зоне;
  4. Транспортные средства, обслуживающие предприятия в указанной зоне;
  5. Ответы 1, 3, 4;
  6. Ответы 1, 2, 4.

Объяснение

На рисунке мы видим знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено".

Символ запрещает движение всех механических транспортных средств.

Действие знака распространяется на тракторы, машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт.

Действие знака не распространяется:

  • на транспортные средства, следующие по установленным маршрутам;
  • на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью", на водителей, перевозящих пассажиров с инвалидностью, при наличии документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности);
  • на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащих гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в указанной зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в указанную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.

Знак действует от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков – до конца населенного пункта.

Обратите внимание, что действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.

Правильный ответ

Правильный ответ – 5.

Действие знака распространяется на:

  • транспортные средства, следующие по установленным маршрутам;
  • транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне;
  • транспортные средства, обслуживающие предприятия в указанной зоне.

Также OBOZ.UA публиковал непростую задачу, где нужно определить, какому трамваю должен дать дорогу водитель авто.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.