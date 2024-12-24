На какие транспортные средства не распространяется действие знака? Задания по ПДД
Дорожные знаки были созданы как своеобразный универсальный язык, помогающий обеспечить безопасность всех участников движения. Знаки информируют водителей о различных условиях движения, ограничения или опасности. Во всех странах мира знаки имеют стандартизированные формы и цвета, что облегчает понимание и вождение.
Предлагаем проверить себя интересным тестом. Вспомните, на какие транспортные средства не распространяется действие этого знака?
Действие изображенного знака не распространяется на:
- Транспортные средства, двигающиеся по установленным маршрутам;
- Такси;
- ТС, обслуживающих граждан или принадлежащих гражданам, проживающим или работающим в этой зоне;
- Транспортные средства, обслуживающие предприятия в указанной зоне;
- Ответы 1, 3, 4;
- Ответы 1, 2, 4.
Объяснение
На рисунке мы видим знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено".
Символ запрещает движение всех механических транспортных средств.
Действие знака распространяется на тракторы, машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт.
Действие знака не распространяется:
- на транспортные средства, следующие по установленным маршрутам;
- на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью", на водителей, перевозящих пассажиров с инвалидностью, при наличии документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности);
- на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащих гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в указанной зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в указанную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.
Знак действует от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков – до конца населенного пункта.
Обратите внимание, что действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.
Правильный ответ
Правильный ответ – 5.
Действие знака распространяется на:
- транспортные средства, следующие по установленным маршрутам;
- транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне;
- транспортные средства, обслуживающие предприятия в указанной зоне.
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