Можно удачно сэкономить: лучшие подержанные авто-гибриды

Может показаться, что эра электромобилей только началась. Однако вторичный авторынок уже успел насытиться как минимум большим выбором гибридных автомобилей. Эксперты говорят, что это хороший вариант для водителей, желающих попытаться перейти с бензина на электродвигатели.

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Поэтому журналисты издания Finance Yahoo собрали список подержанных гибридных авто, которые можно смело покупать и новичкам, и опытным водителям. В него вошли шесть моделей.

Toyota Camry Hybrid 2019 года

Восьмое поколение гибридного Camry, вышедшее в 2019 году, остается одной из лучших опций на рынке гибридов. При использовании комбинации двух двигателей расход топлива для модели составляет от 4,5 до 5,1 литров на 100 км. Также авто имеет просторный багажник. Но могут возникать определенные проблемы с трансмиссией, особенно при ускорении.

Honda Accord Hybrid 2019 года

Эксперты хвалят данную модель за чрезвычайную экономичность. Ее порой называют самым экономичным гибридным седаном, выпущенным в 2019 году. Accord имеет много простора в салоне без потери места в багажнике, а 100 км проезжает на 5 литрах топлива. Не хватает ему полного привода и полной шумоизоляции на высоких скоростях.

Hyundai Sonata Hybrid 2021 года

К 2021 году гибридная Sonata пережила полный редизайн и в нее добавили больше технологических и конструктивных решений, таких как крыша с солнечными панелями для подзарядки аккумулятора, более просторный багажник и расход топлива 4,5 литра на 100 километров. Sonata удобна и легка в управлении, но можно встретить жалобы на посредственные материалы салона и повышенный шум дороги.

Toyota Avalon Hybrid 2020 года

Модель имеет множество стандартных передовых функций безопасности и удивительно хорошо чувствует себя на извилистых дорогах. Обновленный Avalon также имеет складные задние сиденья и грузовой отсек, аналогичный по объему отсеку у негибридной модели. Но немного подкачала высота крыши на заднем ряду и разочаровывает отсутствие интеграции с Android Auto.

Hyundai Elantra Hybrid 2021 года

Модель хвалят за отличные показатели безопасности и функции помощи водителю и все это при более доступной цене. В базовой комплектации расход топлива в Elantra составляет 4,5 литра на 100 км в городе и 4,2 литра – на трассе. Самым большим недостатком является то, что материалы салона кажутся дешевыми.

Honda Insight 2021 года

Производство Honda Insight 2021 года было приостановлено из-за появления гибридов Civic и CR-V, но она прославилась своим дизайном и меньшим аккумуляторным блоком, улучшающим управляемость. Это также давало большее грузовое пространство по сравнению с большинством компактных гибридов. По городу она потребляет 4,2 литра топлива на 100 км пути, на шоссе – 4,8 литра. Но вы заметите шум двигателя при ускорении.

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