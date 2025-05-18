Можно ли выполнить обгон: быстрый тест по ПДД

Автомобильные тоннели недаром считаются участками повышенной опасности на дороге. Ограниченное пространство и слабая видимость из-за темноты требуют строгого соблюдения требований ПДД к передвижению в тоннеле.

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Сможете ли вы ничего не нарушить в таких обстоятельствах, проверьте с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Вопрос теста звучит так: разрешается ли водителю красного авто в тоннеле при заданных обстоятельствах выполнить обгон белой машины? И вот варианты ответа на него:

разрешается; разрешается, предварительно подав звуковой сигнал; разрешается в случае, если автомобиль впереди движется со скоростью не более 30 км/ч; разрешается при соблюдении условий, указанных в ответах 2 и 3; обгон запрещается.

Как видим, обе машины движутся в туннеле в одном направлении. Свернуть они никуда не могут, поэтому движение происходит прямо. И водитель красного авто световым указателем демонстрирует, что намерен выполнить обгон с левой стороны.

Какие обстоятельства могут помешать водителю красной машины обогнать своего визави? В первую очередь нужно обратить внимание на дорожную разметку. Линия на дороге является сплошной, то есть пересекать ее нельзя.

Впрочем, для сплошной разметки существует несколько исключений. Одним из них является обгон одиночного транспортного за средства движущегося со скоростью не более 30 км/ч. Но в заданной ситуации это исключение не работает. Ведь оба ТС находятся в тоннеле, а обгон в тоннеле прямо и без дополнительных условий запрещен пунктом 14.6 действующих ПДД.

Таким образом, правильным является пятый вариант ответа на этот тест. Водитель красного авто ни при каких обстоятельствах не может обогнать белое авто, пока они движутся по тоннелю.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД на правила обгона на участке дороги с выездом с прилегающей территории.

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