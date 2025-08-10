Можно ли повернуть налево? Тест на знание ПДД

Чтобы правильно определить, разрешен ли водителю в конкретной дорожной ситуации определенный поворот, нужно очень хорошо знать действующие ПДД. И не лениться освежать свои знания.

Именно для этого и был разработан тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем нужно внимательно изучить изображение с задачей и ответить, может ли водитель синего авто выполнить запланированный поворот. По условиям задачи, мы видим, как синяя легковушка тянет на буксире желтое авто с включенным аварийным сигналом. Водитель синей машины сигнализирует световым указателем о намерении повернуть налево. Разрешается ли ему это в данной ситуации? Варианты ответов здесь следующие:

разрешается; разрешается, если он там живет; разрешается, если он обслуживает предприятия этой зоны; ответы 2 и 3; запрещается.

В первую очередь в этой ситуации нужно внимательно изучить дорожные знаки, установленные перед перекрестком. Знак 2.3 "Главная дорога" на эту ситуацию не влияет. А вот знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено" вместе с табличкой 7.3.1 "Направление действия" помогут нам сформулировать правильный ответ.

Знак 3.4 запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепом любого типа. А также он запрещает буксировку механических транспортных средств. Водитель синего авто под это ограничение, очевидно, попадает. И как раз поворачивает в зону действия знака.

Но из этого ограничения есть одно существенное исключение. Не соблюдать требования знака имеют право водители транспортных средств, обслуживающих граждан или принадлежащих гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в обозначенной зоне.

Таким образом, повернуть здесь налево водитель синего авто может, если он живет или обслуживает предприятия в зоне, куда он направляется. Правильным является четвертый вариант ответа.

