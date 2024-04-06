Какие электромобили стоит брать на вторичном рынке: топ подержанных моделей

Электрокары набирают особую популярность на авторынке. Это не дешевое удовольствие: согласно последней аналитике средняя цена электромобиля на 28% выше стоимости авто на бензине.

Однако эксперты отмечают, что в целях экономии некоторые электромобили лучше покупать на вторичном рынке. Найджел Туннаклифф, соучредитель и генеральный директор Coastline Academy, отметил, что в последнее время цены на подержанные электромобили снижаются, поэтому сейчас лучшее время для успешного инвестирования.

Tesla Model 3

Новая Tesla Model 3 2024 года стартует в США с ценой 40 630 долларов, но модель 2022 с пробегом 80 тысяч км можно приобрести за 22 995 долларов.

Tesla Model 3 – идеальное сочетание экономии и качества. Электрокар обладает хорошей управляемостью и высокой надежностью. "Экономия на бензине, а также сниженная начальная цена при покупке подержанных автомобилей делают подержанную Tesla лучшей долгосрочной инвестицией", – отметил Туннаклифф.

Hyundai Kona

Ян Кавецки, менеджер по маркетингу F1Blast, сказал, что лучший подержанный электромобиль, который сейчас можно купить на рынке, – это Hyundai Kona. Батарея на Kona так же прочна, если не более долговечна, чем у многих других электромобилей. Кроме того, EV имеет очень привлекательный дизайн.

"Когда вы садитесь в современный электромобиль, вокруг вас будет множество экранов, кнопок и опций. С Hyundai Kona – это не так. Интерьер минималистичный и стильный, приборная панель стала гораздо понятнее", – отметил эксперт.

Hyundai Kona в 2024 году стартует с 34 050 долларов – это достаточно низкая цена для электромобилей. Очевидно, что подержанная модель еще дешевле.

Tesla Model Y

"Хотя Tesla – не единственные электромобили, которые стоит покупать подержанными, тот факт, что бренд существует дольше, чем большинство конкурентов, означает, что на рынке есть и гораздо больше подержанных моделей", – сказал Таннаклифф.

Модель Y 2019 года противостоит многим новым электромобилям, и подержанная модель прослужит долгие годы. Даже предыдущие модели Tesla имеют конкурентные технические характеристики. Новая модель Y 2024 стоит 44 630 долларов, но американские эксперты говорят, что можно найти модель 2021 года всего за 29 499 долларов.

Chevrolet Bolt

Bolt известен своим надежным временем автономной работы и минимальными потребностями в обслуживании. Роб Диллан, основатель EVHype, отметил, что модель 2024 года стартует от 27 495 долларов, но можно найти модель 2019 года от 15 532 долларов.

Toyota bZ4X

Toyota – один из самых популярных брендов на авторынке. Toyota bZ4X обеспечивает надежность, современные технологии и функции безопасности. Модель 2024 года стартует от 44420 долларов. bZ4X – довольно новая модель от Toyota, вышедшая в 2022 году, поэтому на рынке пока вы не найдете много подержанных моделей.

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