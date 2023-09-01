Mini презентовал новые Cooper и Countryman

В Мюнхене прошла презентация нового поколения семейства Mini. Автомобили получили новые дизайн интерьера и экстерьера, а также новые силовые агрегаты, включая электрические.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Как мы уже неоднократно рассказывали, бренд Mini планомерно переходит на электропривод. Поэтому новый Cooper построен на новой электрической платформе, что позволило повысить его функциональность и улучшить технические характеристики по сравнению с предшественником.

Новый Mini Cooper будет доступен в двух вариантах Cooper E и Cooper SE. Первый получит в свое распоряжение 184-сильный (135 кВт) электромотор который генерирует до 290 Нм крутящего момента и способен разогнать хэтчбек до "сотни" за 7,3 с. Более мощная модификация SE имеет в своем арсенале 218 электрических "лошадок" (160 кВт), крутящий момент до 330 Нм и тратит на спринт от 0 до 100 км/ч 6,7 с. Запас хода по циклу WLTP у Cooper E с батареей на 40,7 кВтч составляет 305 км, а Cooper SE, получивший батарею на 54,2 кВт способен преодолеть без остановки до 402 км.

Зарядить аккумулятор можно от бытовой сети мощностью 11 кВт или на быстрой зарядной станции. В последнем случае пополнить энергию АКБ от 10 до 80% ее емкости можно менее чем за 30 минут. В зависимости от погодных условий бортовой компьютер заранее обеспечивает идеальную температуру высоковольтного аккумулятора для эффективной зарядки. Это позволит значительно сократить время зарядки, особенно зимой.

Дизайнеры немало потрудились, чтобы новинка выглядела современно и выразительно, при этом сохранив свою идентичность. Автомобиль стал крупнее и выглядит "мускулистым" за счет расширенных колесных арок и массивным бамперам. Оригинально выглядят треугольные задние фонари, объединенные черной глянцевой вставкой на двери багажника.

Еще более радикальные изменения произошли в интерьере. На симметричной торпеде по центру расположился крупный (240 мм) круглый OLED-дисплей, объединивший в себе функционал шкалы приборов и сенсорной инфо-развлекательной системы. Оперативная информация выводится в поле зрения водителя с помощью проекционного экрана.

Новое программное обеспечение Mini Operating System 9 на базе Android Open Source Project обеспечивает водителя всеми необходимыми данными, включая 3D-навигацию, облачные сервисы и поддержку 5G. Управлять работой инфо-развлекательной системы можно как с помощью сенсорного экрана, так и голосовыми командами.

Фаны модели Countryman оценят изменения, которые произошли с новым поколением мини-кроссовера. Как и его "младший" собрат, он получил новый выразительный облик в стиле хай-тек. Длина машины выросла до 4429 мм, колесную базу увеличили до 2692 мм, а также расширили колею. Несмотря на более крупные размеры коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0.31 до 0.26.

Для новинки подготовили несколько силовых агрегатов на выбор. Электрическая версия оснащается мотором мощностью 204 л.с. (150 кВт) и крутящим моментом в 250 Нм. Он позволяет Countryman E разгоняться до первой "сотни" за 8,6 с и развивать скорость до 170 км/ч. Полноприводный Countryman SE All4 имеет в своем арсенале два электромотора суммарной мощностью 313 л.с. (230 кВт), а крутящий момент достигает 494 Нм. В этом случаен кроссовер тратит на разгон от 0 до 100 км/ч 5,6 с, а максимальная скорость достигает 180 км/ч. Батарея имеет емкость 66,45 кВт. Запас хода по циклу WLTP составляет 462 км для Countryman E и 433 км для Countryman SE ALL4.

Для поклонников ДВС будут предложены бензиновые и дизельные двигатели, характеристики которых станут известны ближе к началу продаж. Официальная презентация нового семейства Mini состоится 5 сентября на автошоу IAA-2023 в Мюнхене.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mini построила болид для гонки на Нюрбургринге