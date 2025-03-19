Mercedes отменил свою самую дешевую модель ради других машин. Фото

Модель Mercedes A-Class отменили, чтобы освободить место в линейке для других автомобилей. Производитель уже сообщил о своих планах – история самого дешевого Mercedes-Benz подходит к концу.

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Детали стали известны Carscoops. Mercedes-Benz A-Class навсегда исчезнет из модельной линейки. Во всяком случае, модель не получит преемника в ближайшее время и уступит место другим машинам немецкого бренда.

Уже давно было известно о планах компании реорганизовать модельную линейку. Решено сосредоточиться на глобальных автомобилях. В компактной линейке останутся кроссоверы Mercedes GLA и GLB, седан и универсал CLA, а также внедорожник g-Class.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения уже рассекретили официально. Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), модель впервые получила полностью электрическую силовую установку. Но бензиновые варианты в линейке тоже есть.

Следующие поколения GLA и GLB дебютируют позже, а пока производитель готовит новый Mercedes Little G (или g-Class). Это долгожданный компактный внедорожник в брутальном стиле, который будет напоминать уменьшенный Гелендваген.

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